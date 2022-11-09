Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Bolu Belediyespor: Hande Korkut, Hilal Kocakara, Kodala, Dixon, Ceren Kapucu, Anisova (Elif Uzun, Gizem Çerağ Düzeltir, Elisa Tuana Köse, Buket Yılmaz, Susam Kübra Kegan)
Galatasaray HDI Sigorta: Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Popovic, Bell, Anthi (Gizem Güreşen, Fulden Ural, Beren Yeşilırmak, Nazlı Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 19-25, 15-25, 25-21, 18-25
Süre: 117 dakika (24, 30, 37, 26)
BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.