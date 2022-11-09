Bolu, Düzce ve Karabük'teki öğrenci yurtlarında deprem tahliye tatbikatı yapıldı

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BOLU (AA) - Bolu, Düzce ve Karabük'te bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yükseköğrenim yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikat, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin konakladığı öğrenci yurtlarında tatbikat yapıldı.

Seyit Mahallesi'nde bulunan Seyit Avşar Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen tatbikata Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu İl AFAD Müdürü Cengiz Çavuş, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve AFAD personeli ile gönüllülerinin yanı sıra yurtta kalan 1000 öğrenci katıldı.

Saat 21.00'de çalan deprem sirenleri ile birlikte "çök-kapan-tutun" hareketini yapan yurtta kalan öğrenciler ve protokol üyeleri, siren sesinin kesilmesinin ardından binayı tahliye etti.

Bina dışında bulunan halı saha alanında toplanıldıktan sonra sayım yapılarak herkesin binadan çıktığına emin olundu.

Tatbikatın ardından bir konuşma yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, Türkiye'nin özelikle de Bolu'nun deprem bölgesi üzerinde olduğunu anımsattı.

Bu tür tatbikatların afetlere hazırlık açısından önemine de vurgu yapan Kılıç, 12 Kasım Düzce Depremi'nin yıldönümünde de Türkiye geneli bir tatbikat gerçekleştirileceğini ifade etti.

- Düzce

Düzce'de de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda tatbikat gerçekleştirildi.

İl merkezindeki Mahpeyker Kız Öğrenci Yurdunda Düzce Valisi Cevdet Atay'ın katılımıyla AFAD, UMKE, DAKE, Düzce 99, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin organizasyonuyla düzenlenen tatbikatta öğrenciler, siren sesinin duyulmasıyla "çök, kapan ve tutun" uygulaması yaptı, ardından yurdu hızlıca boşaltarak toplanma alanına geldi.

Burada yapılan sayımın ardından tatbikat tamamlandı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatla ilgili bilgi verdi.



Tatbikatların devam edeceğini ifade eden Atay, "Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 10 yurdumuzda yaklaşık 10 bin öğrencimiz ve personelimizle tatbikat gerçekleştirdik. Geçen hafta bu tatbikatların eğitimleri verildi. Arkadaşlarımız deprem gerçeğinin bilincinde olsunlar diye öğrencilerimizle bu tatbikatları gerçekleştireceğiz. Özellikle çök, kapan ve tutun hareketinin insanlara sağladığı faydaları zaman içerisinde görecekler." şeklinde konuştu.

Tatbikata Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, AFAD Müdürü Ali Kartal, İl Jandarma Alay Komutanı Murat Kılıç katıldı.

-Karabük

Karabük Taşkent Kız Öğrenci Yurdunda yapılan tatbikata Karabük Valisi Vali Fuat Gürel, AFAD Müdür Gazanfer Erbay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile öğrenciler katıldı.

Saat 21.00'de sirenlerin çalmaya başlaması ile birlikte protokol üyeleri ve odalarında ders çalışan ya da istirahat eden öğrenciler çök-kapan-tutun hareketlerini uyguladı.

Siren sesinin kesilmesinin ardından yurt tahliye edildi.

Burada yapılan sayımın ardından tatbikat tamamlandı.

Tatbikatın ardından Karabük AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, öğrencileri deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirdi.

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