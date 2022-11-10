Öğrenciler afetlere hazırlıklı olmayı "yaşayarak" öğreniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler afetlere hazırlıklı olmayı "yaşayarak" öğreniyor

AA

Öğrenciler afetlere hazırlıklı olmayı "yaşayarak" öğreniyor

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Bolu'da deprem, yangın, kar fırtınası gibi olayların canlandırıldığı simülasyon konteynerinde öğrencilere afet bilinci aşılanıyor.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden etkilenen kentte, deprem başta olmak üzere afetlere hazırlıklı olmak amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Başta AFAD İl Müdürlüğü ve kamu kurumları tarafından özellikle yeni neslin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla eğitimler ve tatbikatlar düzenleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörlüğü tarafından 3 yıl önce hazırlanan proje kapsamında çocuklarda küçük yaşta afet bilinci oluşturmak amacıyla seyyar simülasyon konteyneri tasarlandı.

AFAD Başkanlığının deprem simülasyon aracından esinlenerek Bolu Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AFAD İl Müdürlüğünün de destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından oluşturulan konteynerde, iş güvenliğinin anlatıldığı alan ile deprem, yangın ve kar fırtınası gibi olayların canlandırıldığı bölümler bulunuyor.

Genellikle Yenimahalle'deki Trafik Eğitim Parkı'nda bulunan konteynerde teorik ve uygulamalı eğitim alan öğrenciler, afet durumunda ne yapılması gerektiğini öğreniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İş Sağlığı ve Güvenliği alanında verdiği "Kristal Baret Ödülü"ne 2018'de değer görülen simülasyon konteyneri, zaman zaman il merkezindeki okullara da götürülüyor.

- "Ailelerin bilinçlendirilmesi açısından da önemli"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Sema Kara, AA muhabirine, projenin öğrencilere afetlere karşı hazırlıklı olmayı yaşayarak öğretme düşüncesinden hareketle ortaya çıktığını söyledi.

Projenin tamamen Müdürlük imkanlarıyla hayata geçirildiğini belirten Kara, "Özellikle küçük yaş grubu çocuklar çok ilgi gösteriyor. Yangını, yangın tüpünü, yangın esnasında yapılacaklarla ilgili bilgilendirme videoları görüyorlar. Çocuk eve gittiğinde babasına 'baretini takmalısın, evde yangın tüpü bulundurmalısın' gibi önerilerde bulunuyor. Bunları duyunca mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kara, kentteki anaokulu ve ilkokullarda eğitim gören öğrencilerin simülasyon konteynerini yılda en az 1 kere ziyaret ettiğini dile getirerek, simülasyonlarla çocuklara afetleri deneyim yoluyla yaşatarak farkındalık oluşturduklarını kaydetti.

Afet eğitimi alan çocukların aileler üzerinde etkili olduğuna ve onları daha kolay yönlendirebildiklerine işaret eden Kara, şöyle devam etti:

"Bir çocuk deprem anında kaçılmaması gerektiğini ve ne yapması gerektiğini zaten görmüş oluyor. Bir afet çantası hazırlaması gerektiğini, depremde hangi davranışta bulunursa doğru olacağını çok küçük yaşta bilinçlenerek ilerliyor. İş kazaları ile ilgili davranışları görerek aileye geri bildirim veriyor. Bu ailelerin bilinçlendirilmesi açısından da gerçekten çok önemli."

Simülasyon konteynerinde eğitmen olarak görev alan proje yürütücülerinden Niyazi Armağan da öğrencileri iş güvenliği ve afetler konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Armağan, konteynerde yer alan bölümlere ilişkin bilgi vererek, öğrencilerin burada canlandırılan kar fırtınası, yangın ve deprem gibi afetler karşısında davranış şekillerini yaşayarak öğrendiklerini ve bunların da hafızalarında kaldığını anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu, Düzce ve Karabük'teki öğrenci yurtlarında deprem tahliye tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Bolu, Düzce ve Karabük'teki öğrenci yurtlarında ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Bolu Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
YEREL HABERLER Bolu Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Bolu Valisi Kılıç'tan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı
YEREL HABERLER Bolu Valisi Kılıç'tan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" ...
Dörtdivan itfaiyesinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı baca temizliği uyarısı
YEREL HABERLER Dörtdivan itfaiyesinden karbonmonoksit ...
Bolu'da ağaca çarpan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Bolu'da ağaca çarpan tırın sürücüsü kazayı yara ...
(Görüntülü) TIR&#039;A ÇARPAN TIR ALEV ALEV YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TIR'A ÇARPAN TIR ALEV ALEV YANDI
Önündeki TIR'a çarpan TIR, alev alev yandı
YEREL HABERLER Önündeki TIR'a çarpan TIR, alev alev yandı
Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın karıştığı kaza ulaşımı ...
Bolu'da zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak
YEREL HABERLER Bolu'da zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da ...
Birbirlerini 60 yıl sonra bulan iki şehit çocuğu babalarını özlemle anıyor
YEREL HABERLER Birbirlerini 60 yıl sonra bulan iki şehit çocuğu ...
(Görüntülü)BOLU DAĞI&#039;NDA SİS ETKİLİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BOLU DAĞI'NDA SİS ETKİLİ OLDU
(Görüntülü)Bolu&#039;da erken başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu nedeniyle lastikçilerde yoğunluk başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Bolu'da erken başlayacak olan kış ...
Bolu Dağı geçişinde yoğun sis
YEREL HABERLER Bolu Dağı geçişinde yoğun sis
Bolu'da kış lastiği uygulaması erken başlıyor
YEREL HABERLER Bolu'da kış lastiği uygulaması erken başlıyor
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.