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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan "12 Kasım'daki deprem tatbikatına katılım" çağrısı:

AA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan "12 Kasım'daki deprem tatbikatına katılım" çağrısı:

BOLU (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Düzce depreminin 23. yılında 12 Kasım'da ülke genelinde yapılacak "Çök, kapan ve tutun" tatbikatına katılım çağrısında bulundu.

Çataklı, İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşların ve taşra teşkilatlarının kurumsal yapılarının, yürüttükleri faaliyetlerin ve karşılaştıkları sorunların yerinde görülmesi, raporlanması ve merkez teşkilatıyla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Bolu'ya geldi.

Valiliği ziyaret eden Çataklı, Vali Erkan Kılıç ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Çataklı, İçişleri Bakanlığının çok geniş bir alanda kamu hizmeti verdiğini söyledi.

Çataklı, vatandaşlara verilen hizmetlerin daha verimli yürütülebilmesi, vatandaş memnuniyetinin daha yukarılara çıkartılabilmesi için gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili mahallinde değerlendirme yapabilmek için bir izleme değerlendirme sistemi yürüttüklerini anlattı. Bütün illerde bu çalışmayı yaptıklarını dile getiren Çataklı, bu kapsamda illeri ziyaret ettiklerini söyledi.

Gazetecilerin "çök, kapan ve tutun" tatbikatına ilişkin sorusu üzerine Çataklı, Türkiye'nin deprem anlamında kritik bir kuşakta da yer aldığına dikkati çekerek "Türkiye olarak sadece afet olduğu anda değil, öncesinde afetlere hazırlanmak bakımından büyük bir gayret ortaya koyuyoruz." dedi.

Çataklı, afet anına hazırlanmanın, afet anında sağlıklı müdahalelerde bulunmanın önemine işaret ederek "Bu çerçevede özellikle Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında büyük mesafeler katedildi. Buna biz son dönemde yürüttüğümüz çalışmalarla afet öncesini de yoğun olarak ekledik ki tüm illerimizde İl Afet Risk Azaltma Planlarımızı tamamladık. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı bitirdik. Geçen yıl bilindiği gibi Türkiye'de Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti. 56 milyon vatandaşımıza bu çerçevede ulaştık. Bu yıl da eğitimlerimi yaptırdığımız vatandaşlarımıza bir de tatbikat yaptırarak bunu pekiştirmek istedik. Bu yılı da Afet Tatbikat Yılı ilan ettik." şeklinde konuştu.

- "Amacımız farkındalığı geliştirmek"

Türkiye genelinde tatbikatların yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Çataklı, dün AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü iş birliğiyle öğrenci yurtlarında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Çataklı, 12 Kasım'daki tatbikatın ise Türkiye'de ilk kez yapılacağını belirterek "Aslında dünyada çok sıklıkla yapılan bir uygulama. Özellikle de Japonya'da. Aynı anda ülkenin tamamında 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapacağız. Buradaki amacımız da farkındalığı geliştirmek. Afetlere hazırlığa bir katkı sunmak. Bu yolla farkındalık oluşturacağız ve buradan elde ettiğimiz dinamizmi başka alanlarda da afetle mücadelede katlayarak devam ettireceğiz. Bunu hayati bir çalışma olarak görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da buna duyarlı olmasını, katılmasını istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugünün 10 Kasım olduğunu anımsatan Çataklı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmetle saygıyla minnetle yad ettiğini, 6 yıl önce Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ile tüm şehitleri rahmetle andığını kaydetti.

Çataklı, daha sonra Vali Kılıç, Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Özgür Kılıç ve ilgili kamu kurumlarının yetkilileriyle "Güvenlik Ön Değerlendirme" toplantısına katıldı.

Bolu ziyareti kapsamında Çataklı'nın, Valilikte "Bakanlık Hizmetlerini Değerlendirme" toplantısına, Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında "Meslek Odaları ile Değerlendirme" toplantısı ile "STK'lar ile Değerlendirme" toplantısına katılması bekleniyor.

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