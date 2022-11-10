Bolu Belediye Başkanı Özcan, basın toplantısı düzenledi

BOLU (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'da 1999'dan bu yana bina stokunun yüzde 70 oranında yenilendiğini bildirdi.
Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabileceği bir proje başlattıklarını söyledi
Yaklaşık 2 ay önce üretime başlayan belediyeye ait konserve fabrikasının üretimi hakkında bilgi veren Özcan, "Yüzde 100'ü belediyeye ait olan şirket üzerinden ilk ihracatımızı önümüzdeki hafta Selanik'e ulaştıracağız." dedi.
Bolu'da depreme yönelik çalışmalarla ilgili soru üzerine Özcan, "Bolu'da 1999'dan bu yana bina stokumuz yüzde 70 oranında yenilendi. Yüzde 30'luk bina 1999 depreminden önce yapılmış ve şu an kullanılmaya devam ediyor. Endişemiz bu yüzde 30'luk kısım." diye konuştu.
Özcan, 1998 ve sonrası yönetmeliklere uyarak yapılmış bina oranını yüzde 70 olduğunu aktararak, 1998 yılından sonra yapılan binalarla ilgili bir endişesinin olmadığını sözlerine ekledi.