Bolu'da yabancı uyruklu kadın yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da, yolcu otobüsünde seyahat eden yabancı uyruklu kadının çantasında 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Dörtdivan mevkisinde plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği "Asır", otobüste yolcu olarak bulunan İran uyruklu K.M'nin (53) çantasına tepki verince detaylı arama yapıldı.

Çantaya gizlenmiş 2 kilo 250 gram esrar bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.