Bolu'da baca yangını hasara neden oldu

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BOLU (AA) - Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bir binanın bacasında meydana gelen yangın hasara yol açtı.

Kadılar Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle apartmanın bacasında ve çatı kısmında hasar oluştu.



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