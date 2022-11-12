Mudurnu'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

Çamurluk köyü Mongoşlar Mahallesi'nde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

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