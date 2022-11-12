Yedigöller yolunda kontrolden çıkan tur midibüsündeki 8 kişi yaralandı

BOLU (AA) - Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan tur midibüsündeki 8 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CRL 853 plakalı tur midibüsü, Yedigöller Milli Parkı'ndan Bolu istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı.
Yol kenarında bulunan kayaya çarparak devrilmekten kurtulan midibüsteki 8 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şarampolde kalan midibüsünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaza nedeniyle Yedigöller Milli Parkı-Bolu yolu ulaşıma kapatılırken, trafik akışı Yedigöller Milli Parkı-Mengen istikametine yönlendirildi.