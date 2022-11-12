Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Atatürk

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Ngandu, Bregu (Dk. 46 Furkan Demir), Naby Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 65 Melih Okutan), Burak Asan (Dk. 65 Gökhan Karadeniz) (Dk. 90 Posmac), Bülent Cevahir,

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Awuku, Arda Hilmi Şengül, Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Ekmeksiz (Dk. 73 Cengizhan Akgül), Ogün Özçiçek (Dk. 87 Yakup Alkan), Malle, Donsah, Osman, Erşan Yaşa, Mert Miraç Altıntaş (Dk. 58 Jospin)

Gol: Dk. 85 Naby Oulare ( Dyorex Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 75 Hakan Bilgiç (Dyroex Boluspor), Dk. 84 Ogün Özçiçek, Dk. 87 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)





BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşma öncesinde Düzce Depremi'nin yıl dönümünde ülke geneli düzenlenen tatbikat kapsamında saat 18.57'de futbolcular, farkındalık oluşturmak için sahada ''çök-kapan-tutun'' hareketini yaptı.

















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