Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.



Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyet için tüm oyuncularını tebrik etti.

Ligde artık kendilerini daha zorlu maçların beklediğini vurgulayan Karafırtınalar, "Kolay maç yok artık bu saatten sonra. Lig ilerledikçe her maç birbirinden daha zor oldu. Geçen hafta nasıl 'kazanmak için hem oyun hem mücadele yeterli değil' dediysek, bu hafta tam tersi oldu. Hem telafi maçıydı bizim adımıza hem de taraftarımızın önünde oyuncular gerekli mücadeleyi gösterdiler." dedi.

Taktik anlayışlarının son derece iyi olduğunu ve karşılaşmaya sonradan giren oyuncularında takıma çok büyük katkı verdiğini anlatan Karafırtınalar, "Önemli bir galibiyet aldık. Kimse bu galibiyeti küçümsemesin. Malatya takımı içeride oynadığımız belki en diri ve atlet takımlardan bir tanesiydi." diye konuştu.





- Hasan Özer: "Kaçırdığımız net goller vardı"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer ise çok güzel oynamalarına rağmen bir türlü final vuruşlarında başarılı olamadıklarını dile getirdi.

Bolu deplasmanında sahada iyi bir oyun ve bol pozisyonlu bir Malatyaspor olduğunu belirten Özer, "Kaçırdığımız net goller vardı. Tabii final vuruşlarını yapamamak en büyük sıkıntımız. Nitekim bundan önceki Bandırma ve Altınordu deplasmanında final vuruşlarını iyi yapmıştık. Gol yemeden galibiyetle dönmüştük. Buradan da galibiyetle dönmek en büyük arzumuz ve isteğimizdi." ifadelerini kullandı.

Özer, oyuna iyi başlayan ve etkili olan Boluspor'u içeride yaptıkları hamlelerle durdurmayı başardıklarını anlatarak, şunları söyledi:



"Biz o problemleri içeride çözdükten sonra oyun lehimize döndü. Kaptığımız toplarla, çıktığımız hızlı hücumlarla pozisyonlara girmeye başladık. Hem ilk devrede hem de ikinci devrece olsun net pozisyon bulan takım, taraf bizdik. Ama futbolda son asist ve final pası çok önemlidir. Bunları başaramadık. Belki beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta şu an kaybederek gidiyoruz. O yüzden çok üzgünüm. Ama ben oyuncularımın mücadelesinden çok memnunum. En büyük sıkıntımız final vuruşları ve final paslarıydı."

Lig maratonunun devam ettiğine dikkati çeken Özer, "Çalışmalara devam edeceğiz. Yukarıya çok fazla uzak değiliz. Önümüzdeki hafta Pendik ile içeride oynayacağımız maçı da kazanarak yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.