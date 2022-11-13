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Bolu'daki çocuk "trafik dedektifleri" kuralları eğitim parkında öğreniyor

AA

Bolu'da "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda akülü araçlara ve bisikletlere bindirilen öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı şekilde öğreniyor.

Bolu'daki çocuk "trafik dedektifleri" kuralları eğitim parkında öğreniyor

BOLU (AA) - Bolu'da "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda akülü araçlara ve bisikletlere bindirilen öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı şekilde öğreniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce proje kapsamında Aktaş Mahallesi'ndeki parka getirilen anaokulu ile ilk ve ortaokul öğrencileri, burada kendileri için hazırlanan sınıflarda trafik kuralları ve işaretleri konusunda bilgilendiriliyor.

Eğitici video ve animasyonların ardından parkurdaki akülü araçlar ile bisikletlere binen öğrenciler, minyatür şehrin canlandırıldığı parkta trafik polisleri eşliğinde öğrendiklerini pekiştirme imkanı buluyor.

Yayaların uyması gereken kuralların da anlatıldığı eğitimler sonunda öğrencilere "Trafik Dedektifi" sertifikası veriliyor.

Parkta yıl sonuna kadar 10 bin öğrencinin trafik eğitiminden geçirilmesi hedefleniyor.

- Aileler memnun

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Atilla Erdem, AA muhabirine, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında hazırlanan projeye İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde devam edildiğini bildirdi.

Konusunda uzman trafik polisleri ve eğiticiler tarafından okul çağındaki çocuklar ile gençlere uygulamalı ve teorik eğitimler verdiklerini anlatan Erdem, "Trafik kuralları çeşitli animasyonlar gösterilerek anlatılıyor. Burada belli seviyeye ulaşan çocuklarımızı devamında eğitim pistimize alıyoruz. Burada da çocuklarımıza onlar için hazırladığımız akülü araçlar ve bisikletlerle temel kavramlar uygulamalı olarak anlatılıyor." dedi.

Erdem, yıl sonuna kadar 10 bin öğrenciye trafik eğitimi vermeyi planladıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitimler sonunda katılım belgesi ile trafik dedektifi kimlik kartı alan çocuklar ailelerini denetliyor. Çocuklarımız verdiğimiz trafik dedektifi kartları sayesinde belli öz güven kazandıklarından dolayı seyahat esnasında ailelerini uyarıyorlar. Ailelerden gelen olumlu dönüşlerde bunları biz görebiliyoruz. Her ailemiz 'Aracımıza trafik polisi yetiştirdiniz, aracımızda her zaman trafik polisi var.' gibi geri dönüşlerde bulunuyor."

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