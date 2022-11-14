Bolu İHH Arama Kurtarma ekibi AFAD tarafından akredite edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İHH) Arama ve Kurtarma ekiplerinin "AFAD Hafif Seviye Akreditasyon" sınavını geçtiği bildirildi.

Bolu İHH'dan yapılan açıklamada, İHH Arama Kurtarma Bolu ekibinin AFAD Hafif Seviye Akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayarak, hak kazandığı akreditasyon belgesiyle afet ve acil durumlarda AFAD ile birlikte hareket edeceği belirtildi.

Açıklamada, Bolu İHH öncülüğünde 2020 yılında temelleri atılan İHH Arama Kurtarma Bolu ekibinin 2022 yılı itibariyle aktif 50'den fazla gönüllüsüyle AFAD koordinesinde 100'den fazla çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

AFAD ve İHH Afet Akademisinin bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği "Doğada Arama Kurtarma", "Suda Arama Kurtarma" ve "Kentsel Arama Kurtarma" eğitimlerine gönüllüleriyle katılım sağlayan Bolu İHH ekibinin zorlu eğitimleri başarıyla tamamladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bolu'da arama kurtarma alanında yetkin insan gücü ve malzeme kapasitesinin oluşturulması için de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğüne 'Bolu Arama Kurtarma Gönüllüleri Projesi'ni hazırlayan ekip, Bolu Valiliği koordinesinde proje ortağı Bolu AFAD İl Müdürlüğüyle proje kapsamındaki çalışmalarına ise devam ediyor. Nisan ayı içerisinde AFAD Başkanlığına başvurarak 'Hafif Seviye Akreditasyon Belgesi' talebinde bulunan ekip 7 Kasım'da yapılan denetim ve inceleme sınavında gerçeği aratmayan bir senaryoyu başarıyla tamamladı."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.