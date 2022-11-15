Bolu'da hırsızlık amaçlı girdiği evlerde konaklayan şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi cezaevine gönderildi.

Gölyüzü ve Büyük Cami mahallelerinde 2 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen A.B'yi (28) yakaladı.

Kültür ve Sağlık mahallelerinde sahipleri yurt dışında olan 2 eve de hırsızlık amacıyla giren şüphelinin çalacak bir şey bulamayınca bu evlerde konakladığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şüpheli hakkında 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.