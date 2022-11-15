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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da doğal gazdan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

AA

Bolu'da doğal gazdan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

BOLU (AA) - Bolu'da doğal gazdan etkilenen yaşlı kadın tedavi altına alındı.

Sümer Mahallesi Palmiye Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Latife A'ya (89) ulaşamayan yakınları ve komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin camından Latife A'nın mutfakta hareketsiz yattığını görerek sağlık ve itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Bina içinde yoğun doğal gaz kokusu alan ekipler, doğal gaz firması yetkililerine de haber verdi.

İtfaiye ekipleri, doğal gaz akışının kesilmesinin ardından mutfak camından daireye girerek baygın halde yatan Latife A'yı ambulansa taşıdı.

Doğal gazdan etkilendiği değerlendirilen yaşlı kadın, ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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