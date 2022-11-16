Anadolu Otoyolu'nda kurallara uymayan sürücüler drondan kaçamadı

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükleri kesiminde, dronla yapılan kontrolde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ekiplerince otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Güzergahta hatalı sollama yapan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüleri ile şerit ihlali yapan tır ve kamyon şoförleri dronla tespit edildi.

Kurallara uymadığı belirlenen araçların plakalarına, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca çeşitli cezalar kesildi.



Dron destekli trafik uygulamalarının uygun hava koşullarında belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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