Bolu'da yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

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BOLU (AA) - Bolu'da polis ekiplerinin yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uyuşturucu sevkiyatını önlemeye yönelik yol denetimi gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında durdurulan bir otomobilde şüphe üzerine arama yapıldı.

Otomobil ve araç içinde bulunan 3 kişinin üst aramasında, bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ç. (23), M.Ç. (37) ve B.Y. (23), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden N.Ç. tutuklandı, biri adli kontrol, diğeri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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