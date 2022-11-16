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Bolu'da yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

AA

Bolu'da yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

BOLU (AA) - Bolu'da polis ekiplerinin yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uyuşturucu sevkiyatını önlemeye yönelik yol denetimi gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında durdurulan bir otomobilde şüphe üzerine arama yapıldı.

Otomobil ve araç içinde bulunan 3 kişinin üst aramasında, bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ç. (23), M.Ç. (37) ve B.Y. (23), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden N.Ç. tutuklandı, biri adli kontrol, diğeri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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