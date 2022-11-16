Bolu'da çantalarında uyuşturucu ve kaçak cep telefonu bulunan 3 yolcu gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüslerinde 175 gram kubar esrar ve 25 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Dedektör köpeği "Asır"ın 2 yolcunun el bagajına tepki vermesi üzerine yapılan aramada 175 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik uygulama da yapan ekipler, başka otobüsteki bir yolcunun çantasında 25 kaçak cep telefonu buldu.

Gözaltına alınan 3 yolcu hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.