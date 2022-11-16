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Salon: Karaçayır

Hakemler: Erol Akbulut, Erhan Alparslan

Bolu Belediyespor: Hilal Kocakara, Kodala, Dixon, Ceren Kapucu, Anisova, Hande Korkut (Cansu Aydınoğulları, Elisa Tuana Köse, Elif Uzun, Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Navruz, Seher Aksoy)

Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Rahimova, Sabriye Dikmen, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar, Yasemin Yıldırım)



Setler: 18-25, 25-27, 25-14, 13-25

Süre: 105 dakika (27, 31, 23, 24)





BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Kuzeyboru, Bolu Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

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