Salon: Karaçayır
Hakemler: Erol Akbulut, Erhan Alparslan
Bolu Belediyespor: Hilal Kocakara, Kodala, Dixon, Ceren Kapucu, Anisova, Hande Korkut (Cansu Aydınoğulları, Elisa Tuana Köse, Elif Uzun, Gizem Çerağ Düzeltir, Selin Navruz, Seher Aksoy)
Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Rahimova, Sabriye Dikmen, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar, Yasemin Yıldırım)
Setler: 18-25, 25-27, 25-14, 13-25
Süre: 105 dakika (27, 31, 23, 24)
BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Kuzeyboru, Bolu Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.