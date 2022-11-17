Bolu'da seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
D-750 kara yolundan Ankara istikametine ilerleyen Osman Yılmaz idaresindeki 06 CAD 475 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yanan aracını yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yanan araç kullanılamaz hale geldi.