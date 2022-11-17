Bolu'da, "Ek Mesai Poliklinikleri"nden 3 bin hasta faydalandı

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BOLU (AA) - Bolu'da bulunan hastanelerde başlatılan "Ek Mesai Poliklinikleri"nde ekim ayında 3 bin hasta muayene edildi.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ek Mesai Poliklinikleri" İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesinin Merkez ve Köroğlu üniteleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde mesai saatleri içinde muayene olamayan vatandaşlara hizmet ediyor.

Özelikle hafta içi saat 17.00'den sonra ve hafta sonları hizmet veren polikliniklerde muayene olan hastalar dolayısı ile hastanelerin Acil Servis yükü de hafifliyor.

Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol, "Ekim ayında hafta içi akşamları ve hafta sonlarında Eğitim Araştırma Hastanemizde ve Devlet Hastanemizde açılan 'Ek Mesai Polikliniklerinde' yaklaşık 2 bin 500 hastamıza poliklinik hizmeti verildi. Ayrıca Ağız Diş Sağlığı Merkezimizde yaklaşık 500 hastamıza ek mesaide diş poliklinik hizmeti verildi. Ek mesai hizmetinde fedakarca çalışan tüm hekimlerimize ve sağlık personelimize teşekkürler." açıklamasında bulundu.





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