Yeniçağa Emniyet Müdürü Uludağ görevine başladı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde görevlendirilen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Halil Uludağ görevine başladı.

Kars'ın Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğünden Bolu'ya atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İl Emniyet Müdürlüğünce Yeniçağa ilçesinde görevlendirildi.

Uludağ, yapılan atama doğrultusunda Yeniçağa ilçesindeki görevine başladı.

İlk olarak ilçe emniyet müdürlüğü personeli ile tanışan Uludağ, Yeniçağa'da görev yaptığı sürece güvenlik ve huzurun devam etmesi adına çalışma yapacağını kaydetti.





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