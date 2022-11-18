Bolu'da orman personeline silah eğitimi verildi

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BOLU (AA) - Bolu'da, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde silah taşıma zorunluluğu bulunan personele silah eğitimi verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 293 Sayılı Ormanların Kanun Dışı Müdahalelerden Korunması Esasları Yönetmeliği kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde görevli tabanca taşımaya haiz memurlar için, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle eğitim verildiği kaydedildi.

Bolu Dağı Polisevi Çok Amaçlı Eğitim Alanı'nda verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde, orman personelinin kullandığı 9 milimetre tabancaların kullanımının anlatıldığı belirtildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Atış Eğiticisi Polis Memuru Şükrü Turgut tarafından verilen ve 60 teknik personel ile orman muhafaza memurunun katıldığı eğitimde, tabanca bilgisi, taşırken ve kullanırken uyulması gereken güvenlik tedbirleri, atış teknikleri, nişan alma, tutuş şekilleri, söküp takma ve silah bakımı hakkında teorik eğitimler sonrası tabanca atış taliminin uygulamalı olarak gösterildiği ifade edildi.





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