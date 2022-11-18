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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da cips kutusunda 500 gram esrar ele geçirildi

AA

Bolu'da cips kutusunda 500 gram esrar ele geçirildi

BOLU (AA) - Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde cips kutusuna gizlenmiş 500 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Anadolu Otoyolu mevkisinde plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü durdurdu.

Aramada kullanılan narkotik köpeği Asır'ın bir poşetteki cips kutusuna tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapıldı.

Cips kutusunda 500 gram toz esrar bulundu, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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