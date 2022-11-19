Bolulu hayvansever işçi, yaralı kedileri tedavi ettirip sahipleniyor

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde yaralı ve bakıma muhtaç sokak kedilerini tedavi ettirip sahiplenen 40 yaşındaki işçi Elif Şansal, duyarlılığıyla örnek oluyor.

Beşler Mahallesi'nde anne ve babasıyla müstakil evde yaşayan ve şu ana kadar 18 kediyi sahiplenen Şansal, AA muhabirine, hayvanlarla ilgilenmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Her biri ayrı isme sahip kedilerin seslendiğinde yanına geldiğini anlatan Şansal, "Yaralı kediler için ayrı yer hazırlayarak onlara özenle bakıyorum. Bu ilgi ve özenle yaralı kedileri tedavi ederek daha iyi hissetmelerini sağlıyorum." dedi.

"Tarçın" isimli kedisini ilk bulduğunda yürüyemediğini belirten Şansal, "Bu, benim mucizem. Onu bulduğumda 4 ayağı da tutmuyordu. Veterinere götürdük, çok fazla umut vermediler açıkçası. Umudumu kesmedim, iyileşeceğine inandım. Bacaklarına bakım yaparak, beslenme olsun, temizlik olsun, iyi bakımla iyileşeceğine inandım. Hiç yürüyemiyordu, sadece sürünüyordu." ifadelerini kullandı.

Şansal, "Kader" ismini verdiği kedisini de bir kafenin bahçesinde bularak sahiplendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Tahminimce arka bacaklarının üzerinden araba geçmişti. Yarasını fark etmemiştim, eve getirdim, yarası kanıyordu ve kurtlanmıştı. Bolu'da barınağa götürdüm. Orada çok ilgilendiler. Bir hafta sonra aldım, getirdim. Yürüyeceğine dair kimsenin umudu yoktu ama bugün o da bu halde çok şükür. Kendisini idare edecek kadar yürüyor."

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