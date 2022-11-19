Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

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BOLU (AA) - Bolu'da ara tatili fırsat bilen ziyaretçiler, çocuklarıyla Gölcük Tabiat Parkı'nda keyifli vakit geçirdi.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük, ara tatilde ziyaretçilerin en çok tercih ettiği tabiat parkları arasında yer aldı.

Gölcük'ün çam ormanlarının içinde saklı doğasında keyifli vakit geçiren misafirler, çocuklarıyla göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Ziyaretçilerden bazıları iskele üzerinde sohbet ederken, bazıları da göl kenarında golf arabaları ve bisikletlerle gezdi.

Ailece manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektiren misafirler, ara tatilin tadını çıkardı.

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