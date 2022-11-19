Bolu'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

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BOLU (AA) - Bolu'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisi edilip doğaya bırakılacak.

Kentte ormanlık alanda uçamayan kızıl şahin bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Gelen görevlilerce alınan yaralı kuş, veteriner kliniğine götürüldü.

Muayenesinde kanadında kırık olduğu anlaşılan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

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