Bolu'da zehirlendiği belirlenen köpek tedaviye alındı

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BOLU (AA) - Bolu'da zehirlendiği için yürümekte güçlük çektiği belirlenen köpek, hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

İzzet Baysal Caddesi'nde "golden" cinsi bir köpeğin yürümekte güçlük çektiğini ve yerde sürünerek ilerlemeye çalıştığını gören vatandaşlar, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi yetkililerinden yardım istedi.

Vatandaşlar, yetkililerin gelmesini beklerken hayvanla ilgilenerek, su verdi.

Olay yerine gelen belediye yetkilileri, köpeği hastaneye götürdü.

Muayenesinde zehirlendiği tespit edilen köpeğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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