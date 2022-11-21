Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otobüste, üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince otoyolda yapılan uygulama kapsamında Doğu illerinden gelen yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüste yapılan aramalarda, yolcu M.G'nin (48) üzerinde ve eşyalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.