Bolu'da hafif ticari aracın bir öğrenciye çarpma anı kameraya yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da hafif ticari aracın, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde V.A'nın kullandığı 14 GL 609 plakalı hafif ticari araç, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenci Ayşe K'ye (10) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.