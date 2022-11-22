Boluspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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BOLY (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Dyorex Boluspor, evinde oynayacağı Sakaryaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ligin 15. haftasında 26 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Atatürk Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar nezaretinde yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını sürdürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma ile son buldu.

Kırmızı beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Sakaryaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.





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