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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

AA

Bolu'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniceşıhlar köyünde Menşure Dikilitaş'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Evde, yangın nedeniyle hasar oluştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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