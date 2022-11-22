Bolu'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniceşıhlar köyünde Menşure Dikilitaş'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Evde, yangın nedeniyle hasar oluştu.





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