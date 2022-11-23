Bolu'da çiftlikteki binlerce tavuğun deprem sırasında kaçışması kameraya yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde çiftlikte bulunan binlerce tavuğun deprem sırasında kaçışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Bolu Göynük'te de hissedildi.

İlçeye bağlı Hisarözü köyünde Muharrem Işık'a ait çiftlikte bulunan binlerce tavuk, sarsıntının yaşanmasıyla etrafa kaçışmaya başladı.

Tavukların kaçışma anları, çiftliğin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.