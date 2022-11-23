Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki binaların taşıyıcı sistemlerinde hasara rastlanmadı

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BOLU (AA) - Düzce'de meydana gelen depremin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) başlatılan teknik inceleme sonucunda binaların taşıyıcı sistemlerinde hasar tespit edilmediği duyuruldu.



Üniversiteden yapılan açıklamada, bugün saat 04.08'de Düzce ili Gölyaka ilçesi merkezli depremin yaşandığı andan itibaren üniversitenin tüm binalarında teknik incelemelere başlanıldığı belirtildi.



İncelemelerde bazı binalarda yapısal soruna yol açmayacak dilatasyon (genleşme boşluğu), profillerinde dökülmeler, sıva dökülmeleri, kolon-duvar birleşimlerinde sıva çatlakları, ıslak hacimlerde seramik dökülmeleri ve asma tavanlarda deformasyonların görüldüğü aktarılan açıklamada, hiçbir binanın taşıyıcı sisteminde hasar tespit edilmediği bildirildi.



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