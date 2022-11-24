Kartalkaya'ya kar yağdı

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BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne kar yağdı.

Her sezon yerli ve yabancı 10 binlerce kişiyi ağırlayan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde 2200 metre yükseklikte bulunan kayak merkezinde gece başlayan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü Kartalkaya Kayak Merkezi, beyaz örtüyle kaplandı.

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