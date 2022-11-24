Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Otobüste yolcu olarak bulunan A.E'nin (20) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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