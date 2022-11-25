Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili olmayı sürdürüyor

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BOLU (AA) - Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı kayak merkezinde beş santimetreye ulaştı.

Kar, Gerede ilçesi ve Yedigöller Milli Parkı'nda da etkili olmaya başladı.

Gerede Esentepe mevkisinde dün başlayan sağanak, yerini sabah saatlerinde kara bıraktı. Kar kalınlığı bölgede yedi santimetreye ulaştı.

Doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller'de de kar yağışı aralıklarla sürüyor.

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