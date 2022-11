Bolu'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinliği

BOLU (AA) - Bolu'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Kent Meydanı'nda düzenlenen programa, Vali Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin, kurum amirleri, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.

Bolu Valisi Kılıç, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bolu Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan stantları ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu çalışmaların ve bilgilendirme faaliyetlerinin kurumlar arası işbirliği içerisinde her geçen gün daha da artırılarak yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, devletin her türlü şiddetin karşısında bulunduğunu, şiddet gören, görme ihtimali olan ve mağdur edilen kadınların her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Kılıç ve beraberindeki heyet, daha sonra Bolu Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personeli ve gönüllülerince hazırlanan "Bir Anlık Değil Bir Seçimdir Şiddet" isimli şarkının klibi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yaratıcı Drama Topluluğu üyelerinin işbirliğinde hazırlanan "Yalnız Değilsiniz" isimli tiyatro gösterimini izledi.



Kadına yönelik şiddeti ele alan tiyatro gösterimi büyük beğeni topladı. Vali Kılıç, tiyatroda yer alan gönüllü öğrencilere teşekkür plaketi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.