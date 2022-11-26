Futbol: Spor Toto 1. Lig

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Kayamba (Dk. 90 Burak Asan), Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Gökhan Alsan), Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 90+3 Ozan Papaker), Bülent Cevahir, Melih Okutan (Dk. 76 Bregu)

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu, Burak Süleyman (Dk. 46 Kravets), Donkor, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz (Dk. 89 Milosevic), İsmail Erdoğan, Roshi (Dk. 78 Berkay Kurubacak), Yasin Pehlivan (Dk. 15 Emirhan Aydoğan), Hurşit Taşçı (Dk. 78 Woolery), Ümit Kurt

Gol: Dk. 85 Gökhan Alsan (Dyorex Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Roshi, Dk. 90+1 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 90+4 İsmail Erdoğan (Sakaryaspor), Dk. 90+2 Burak Asan (Dyorex Boluspor)





BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Dyorex Boluspor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 yendi.

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