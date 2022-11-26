Dyorex Boluspor-Sakaryaspor maçının ardından

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Sakaryaspor'u 1-0 yenen Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, başarılı oyun ve skorların devam etmesini diledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını tebrik eden Karafırtınalar, gol yemeden alınan galibiyetin kendileri adına çok sevindirici olduğunu kaydetti.

Oyuna sonradan katılan oyuncular ve yapılan hamleler sonucu gelen golle kazanmanın sevindirici olduğunu belirten Karafırtınalar, soğuk havada içlerinin ısındığını ifade etti.

Skordan ziyade oynanan oyunun kendilerini memnun ettiğini anlatan Karafırtınalar, "Geçen hafta deplasmanda aynı oyunu oynadık ama skora yansıtamadık. Bu sefer yansıttık. Biraz zorlanıyoruz bu gerçek. Bununda üstesinden geleceğiz elbette. Neticede bugün kazandık. Oynadığımız oyun ve başarı inşallah devam eder." diye konuştu.





- Serkan Özbalta: "Berabere bitseydi bizim için çok daha iyi olacaktı"





Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise takım savunmasını daha düzenli bir hale getirmeye çalıştıklarını, bu konuda mesafe aldıklarını bildirdi.

Kazanma alışkanlığı edinmeye çalıştıklarını dile getiren Özbalta, şunları kaydetti:

"Güzel bir müsabaka oldu mu derseniz çok ekstra güzel bir müsabaka olmadı. Pozisyon açısından da zengin olduğuna inanmıyorum. Deplasman takımı olarak sezon başından beri gelen, olumsuz skorlar alan Sakaryaspor'un bu durumunu değiştirmek istiyorduk. O anlamda iyi bir gidişat vardı ama berabere bitseydi bizim için çok daha iyi olacaktı. Çalışmaya devam edeceğiz. Bizim ilk yarının son haftası bay. Bizim 3 müsabakamız kaldı. Bu müsabakalardan da alabildiğimiz maksimum puanı alıp, devre arasına biraz daha diğer takımlardan bir hafta daha ortamımız olacak. Bazı şeyleri gözden geçirip, Sakaryaspor'u daha da yukarı, insanların özlemle beklediği noktalara doğru götürmeye çalışacağız."

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