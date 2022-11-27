Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka
Bolu Belediyespor: Kodala, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Düzeltir, Buket Yılmaz, Selin Navruz)
Sigorta Shop: Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Van de Vyver, (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ezgi Akyaldız, Ayça İsmailçebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Setler: 25-22, 18-25, 25-20, 25-23
Süre: 116 dakika (28, 29, 26, 33)
BOLU (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Bolu Belediyespor, Sigorta Shop’u 3-1 yendi.