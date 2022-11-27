Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

Bolu Belediyespor: Kodala, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Düzeltir, Buket Yılmaz, Selin Navruz)

Sigorta Shop: Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Van de Vyver, (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ezgi Akyaldız, Ayça İsmailçebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)

Setler: 25-22, 18-25, 25-20, 25-23

Süre: 116 dakika (28, 29, 26, 33)





BOLU (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Bolu Belediyespor, Sigorta Shop’u 3-1 yendi.





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