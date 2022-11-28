Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde, sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.



Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Trafik polisleri de sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda ikaz ediyor.



Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkili oluyor.

Otoyolun Küçük ve Büyük Melen, Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu ile Düzce gişeleri mevkilerinde, sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Polis ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.