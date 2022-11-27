Bolu'da ayrıldığı erkek arkadaşının silahla öldürdüğü genç kızın cenazesi defnedildi

BOLU (AA) - Bolu'da ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen Selcan Dönmezer'in cenazesi toprağa verildi.
Dönmezer'in (24) cenazesi, ailesi tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgundan alınarak, Mengen ilçesine bağlı Mamatlar köyüne getirildi.
Burada Erenler Yeni Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Dönmezer'in ailesi, arkadaşları ve köy sakinleri katıldı.
Dönmezer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Bir süre önce kendisinden ayrılan Dönmezer'i, öldürdükten sonra intihar eden Umurcan İlter'in cenazesi ise Bolu merkeze bağlı Yukarı Çamlı köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Alpagut Bey Mahallesi Zerdali Sokak'ta, dün, Umutcan İlter (25) ile kız arkadaşı Selcan Dönmezer (24) bilinmeyen nedenle tartışmıştı. İlter, yanındaki tabancayla Dönmezer'i öldürdükten sonra intihar etmişti.