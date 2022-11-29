Bolu İl Özel İdaresi kışa hazır

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BOLU (AA) - Bolu İl Özel İdaresi, kış mevsimi boyunca merkez ve ilçelerde 71 araç, 71 ekip ve 120 personelle hizmet verecek.

Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, AA muhabirine, son birkaç yıldır Bolu'da kış mevsiminin ağır geçtiğini, her türlü hazırlığın en iyi şekilde tamamlandığını dile getirdi.

Kar yağması ve yolların kapanması durumunda İl Özel İdaresi ekiplerinin gece gündüz demeden çalışacağını belirten Yüceer, "Kış mevsimi yaklaşıyor, Bolu'muzda da kış şartları ağır geçiyor. Bununla ilgili köylerde İl Özel İdaresi olarak çalışma yapıyoruz, kara yollarındaki çalışmalara destek veriyoruz. Kar yağmadan önce tüm hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız, hiçbir eksiğimiz yok." şeklinde konuştu.

Personel konusunda eksiklerinin olmadığını dile getiren Yüceer, "Greyderleriyle kamyonlarıyla pikaplarıyla dozerleriyle kepçesiyle İl Özel İdaresi olarak ekiplerimizle karla mücadeleye hazırız. Hangi ekip, hangi greyder, hangi araç, köyün yolunu açacak, organizasyonu yapılmış vaziyette. Ekiplerimize, İl Özel İdaremize güveniyoruz. Karla mücadelede Bolu merkez ve ilçelerimizde toplam 71 araçla, 71 ekibimiz ve 120 personelimiz aktif olarak çalışacak." dedi.



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