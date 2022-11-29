BAİBÜ'nün düzenlediği "Göynük Sempozyumu" sona erdi

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BOLU (AA) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından düzenlenen "Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu" tamamlandı.

BAİBÜ ile Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER) koordinasyonunda, Göynük Kaymakamlığı ve Göynük Belediyesi iş birliğinde organize edilen sempozyum Göynük'te düzenlenen etkinliklerle sona erdi.

Sempozyumda, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşan, özgün kent dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken ve Türkiye'nin "sakin" şehirleri arasında yer alan Bolu'nun Göynük ilçesi ele alındı.

Göynük'ü tarihinden turizm ve mimarisine, halk kültürü ve sosyal yaşamından giyim kuşamına, tarım ve hayvancılığından biyoçeşitliliğine, eğitimden basın yayına, Türk şiiri, romanı ve sinemasına katkılarından türkülere, geleneksel sanatları ve yemek kültürüne kadar geniş bir yelpazede işleyen sempozyumda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Sempozyum çerçevesinde, 2 çalıştay, 1 panel düzenlendi. Sempozyumda 92 bildiri sunuldu, 9 akademisyen "El Sanatları", 23 akademisyen "Akşemseddin Hazretleri Çalıştayı"na katıldı.

132 bilim adamı ve araştırmacının çalışmalarının sonuçlarını sunduğu sempozyumda, 12 üniversite hocası liderliğinde 9 atölye çalışması yapıldı, 2 defile gerçekleştirildi, çok sesli türküler konser düzenlendi, keman-bağlama eşlikli Bolu türküleri seslendirildi, halk oyunları sergilendi.

Sempozyum için çekilen belgesel filmin gösterimi yapıldı, sergi açılışları gerçekleştirildi.



Göynük'ün coğrafi işaretli "dik böreği" ile su böreği, yaprak sarması gibi lezzetler katılımcılara sunuldu.



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