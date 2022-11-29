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Bolu'da yengesini bıçaklayarak 3. kattan atladığı iddia edilen genç yaralandı

AA

Bolu'da yengesini bıçaklayarak 3. kattan atladığı iddia edilen genç yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'da yengesini bıçakladığı ve 3. kattan atladığı iddia edilen genç ile yaralı kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı'ndaki apartmanın 3. katından bir kişinin atladığı bilgisi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, beton zeminde bulunan Kerem S'yi (24) ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, gencin atladığı öne sürülen dairede bir kadını bıçakla yaralanmış halde buldu. Yaralı Gizem Ö. (29), Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gizem Ö'nün, Kerem S'nin dayısının eşi olduğu öğrenildi.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kerem S'nin, yengesini bıçakla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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