Bolu'da DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

BOLU (AA) - Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi T.H.A.A.H'nin Bolu'da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.
Örgütün sözde "lojistik sorumlusu" şüphelinin evinde yapılan aramada, örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildiği öğrenildi.