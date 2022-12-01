Bolu'da DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bakan Özer: Bugün 1 milyon 108 bin çırak ve kalfa var

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi T.H.A.A.H'nin Bolu'da bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Örgütün sözde "lojistik sorumlusu" şüphelinin evinde yapılan aramada, örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.