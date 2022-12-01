Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında refüje çarpan tır ulaşımı aksattı

Kahve değil zehir mi içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında, tırın refüje çarpması sonucu otoyolun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1,5 saat aksadı.

Seyfi Akbaş idaresindeki 31 AJR 829 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesiminde arıza yaptı. Sürücünün kontrol amacıyla araçtan inmesinin ardından tır, geri giderek refüje çarptı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde 3 şerit ulaşıma kapandı. Bir süre emniyet şeridinden sağlanan ulaşım, tırı kurtarma çalışmasının başlatılmasıyla durduruldu. Güzergahı kullanan araçlar, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından yeniden sağlandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.