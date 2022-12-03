Bolu Valisi Kılıç'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Valisi Kılıç'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

AA

Bolu Valisi Kılıç'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal hayatın içinde aktif roller üstlenmelerine, yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve toplumsal farkındalığın artırılmasına vesile olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm engelli vatandaşları sevgi ve saygıyla selamladığını belirten Kılıç, engelli vatandaşların topluma birer emanet olduğunu kaydetti.

Kılıç, engelli bireylerin karşılaştıkları her güçlüğün sadece kendilerini değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Bir toplumda huzurun ve adaletin tesis edilmesinde ayrım gözetmeksizin herkesin eşit imkanlara sahip olması büyük önem arz etmektedir. Kültürünün özünde insan sevgisi olan aziz milletimiz, daima insanımızı merkeze alan bir yaklaşımla yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız olmak üzere hiçbir vatandaşımızı huzurun vuslatına mahkum etmeyen bir anlayışla toplumumuzu oluşturan farklı özelliklerdeki her bireyimizi önemli bir değerimiz ve zenginliğimiz olarak görmüştür." ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin çalışma hayatı başta olmak üzere, sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim alanlarında sunulan hizmetlerden en üst düzeyde faydalanabilmesi, hayatlarının kolaylaştırılması ve onlara gerekli desteğin sağlanmasının insani ve vicdani sorumluluğun yanı sıra aynı zamanda da bir gönül işi olduğuna işaret eden Kılıç, Türkiye'de özellikle son yıllarda, engelli vatandaşların toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden katılımcı ve aktif bir yaşam sürdürebilmeleri için eğitimden istihdama, sağlık hizmetlerinden sosyal hizmetlere kadar çok kapsamlı hizmet alanlarında yapılan düzenlemelerle engellilere sunulan imkanların çok daha iyi yerlere taşındığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ...
Bolu Valisi Kılıç'a ziyaret
YEREL HABERLER Bolu Valisi Kılıç'a ziyaret
Bolu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
YEREL HABERLER Bolu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı ...
Ankaralı hayırseverler, Yeniçağa'daki öğrencilere bot ve mont yardımı yaptı
YEREL HABERLER Ankaralı hayırseverler, Yeniçağa'daki öğrencilere bot ...
Kayınvalideye cinsel taciz sanığına 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER Kayınvalideye cinsel taciz sanığına 6 yıl 3 ay hapis
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında refüje çarpan tır ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında refüje ...
Bolu'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bolu'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli ...
Bolu'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi
YEREL HABERLER Bolu'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak ...
Bolu'da dinlenme tesisinde bir kişinin parasını çalmakla suçlanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bolu'da dinlenme tesisinde bir kişinin parasını ...
Bolu'da DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bolu'da DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
(Görüntülü)DEAŞ&#039;IN LOJİSTİK SORUMLUSU YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEAŞ'IN LOJİSTİK SORUMLUSU YAKALANDI
Bolu'da DEAŞ´ın lojistik sorumlusu yakalandı
YEREL HABERLER Bolu'da DEAŞ´ın lojistik sorumlusu yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.