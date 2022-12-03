Bolu Valisi Kılıç'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal hayatın içinde aktif roller üstlenmelerine, yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve toplumsal farkındalığın artırılmasına vesile olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm engelli vatandaşları sevgi ve saygıyla selamladığını belirten Kılıç, engelli vatandaşların topluma birer emanet olduğunu kaydetti.

Kılıç, engelli bireylerin karşılaştıkları her güçlüğün sadece kendilerini değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Bir toplumda huzurun ve adaletin tesis edilmesinde ayrım gözetmeksizin herkesin eşit imkanlara sahip olması büyük önem arz etmektedir. Kültürünün özünde insan sevgisi olan aziz milletimiz, daima insanımızı merkeze alan bir yaklaşımla yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız olmak üzere hiçbir vatandaşımızı huzurun vuslatına mahkum etmeyen bir anlayışla toplumumuzu oluşturan farklı özelliklerdeki her bireyimizi önemli bir değerimiz ve zenginliğimiz olarak görmüştür." ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin çalışma hayatı başta olmak üzere, sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim alanlarında sunulan hizmetlerden en üst düzeyde faydalanabilmesi, hayatlarının kolaylaştırılması ve onlara gerekli desteğin sağlanmasının insani ve vicdani sorumluluğun yanı sıra aynı zamanda da bir gönül işi olduğuna işaret eden Kılıç, Türkiye'de özellikle son yıllarda, engelli vatandaşların toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden katılımcı ve aktif bir yaşam sürdürebilmeleri için eğitimden istihdama, sağlık hizmetlerinden sosyal hizmetlere kadar çok kapsamlı hizmet alanlarında yapılan düzenlemelerle engellilere sunulan imkanların çok daha iyi yerlere taşındığını kaydetti.

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