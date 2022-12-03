Bolu'da "Engelleri Kaldıralım" etkinliği düzenlendi

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BOLU (AA) - Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelleri Kaldıralım" etkinliği gerçekleştirildi.

Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi'nde bir araya gelen engelli sporcular ve protokol üyeleri, farkındalık yürüyüşü yaptı.

17 Temmuz Spor Salonu'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Yardımcısı Abdullah Şen, engelin; bedende, maddede değil manada, ruhta ve zihinlerde olduğunu belirtti.



Şen, "Zihniniz, kalbiniz enginse kalbinizde sevgiyi eksik etmiyor, zihninizde hayallerinizi ve yaşama sevincinizi hep diri tutuyorsanız siz normal insandan hatta bedenen bütün olup karamsar olup sevgiden yoksun zihninde engel taşıyan insanlardan daha engelsizsiniz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ise engelli haklarına değindiği konuşmasında, "Engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak, onlara gerekli desteği vermek, onların da hakları olduğunu bilerek yaşamak, hepimizin sorumlulukları arasındadır. İnsanlar eşit haklara sahiptir. Engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil, yapabildikleriyle görmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Güler, engellilerin imkan verildiği takdirde spor alanında da birçok başarıya imza attığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde engelli bireylerden oluşan halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Etkinlik, engelli sporcuların karate, okçuluk ve oturarak voleybol gösterilerinin ardından müzik şöleniyle sona erdi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, daire amirleri ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.

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